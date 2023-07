“Op mijn zevende begon ik te roken. Op mijn achtste dealde ik drugs”: Engels international Dele Alli praat openhartig over zijn moeilijke jeugd

Dele Alli (27) heeft in een interview met Gary Neville verteld over zijn mentale problemen. De aanvallende middenvelder van Everton verbleef recent zes weken in een afkickkliniek door een verslaving aan slaappillen en vertelde ook over zijn traumatische jeugd. “Op mijn zevende begon ik te roken. Op mijn achtste dealde ik drugs.”

In een uitgebreid interview met Gary Neville vertelt Alli openhartig over zijn traumatische jeugd en zijn recente verslaving aan slaappillen. Zo verbleef hij deze zomer zes weken in een afkickkliniek in de VS. “Ik heb het willen verborgen houden, maar ik kan niet langer zwijgen. Ik was er mentaal slecht aan toe en besloot om naar een moderne kliniek te gaan die gespecialiseerd is in verslavingen en mentale gezondheid. Het was het juiste moment voor mij. Ik had nooit kunnen dromen hoeveel het mij geholpen heeft. Wat niet in mijn controle lag, is dat nu wel. Ik kan nu zaken plaatsen. Ik slaag er nu in bepaalde slechte gevoelens los te laten. Everton heeft me op een geweldige manier gesteund en daar ben ik dankbaar voor. Dit was de moeilijkste beslissing in mijn leven, ik was bang, maar ik ben blij dat ik het heb gedaan.”

“Er is in mijn jeugd veel gebeurd wat ik toen niet begreep”, verklaarde Alli ook de reden van zijn mentale moeilijkheden. Zo heeft hij geen contact meer met zijn biologische ouders. “Op mijn zesde werd ik mishandeld door de vriend van mijn moeder, die een alcoholverslaving had. Op mijn zevende begon ik te roken. Een jaar later was ik drugs aan het dealen. Een volwassen man vertelde mij dat de politie een kind op een fiets nooit zou tegenhouden. Dus reed ik rond met een voetbal, met daarin de drugs. Ik deed domme dingen waar ik mezelf de schuld van gaf. In de kliniek heb ik erover geleerd, nu begrijp ik het beter.”

