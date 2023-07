Gevonden baby op Spaans strand was meisje van zes maanden oud

Het lichaam dat dinsdagochtend is aangetroffen op een strand in de Spaanse gemeente Roda de Berà, in de provincie Tarragona, is van een meisje dat wellicht een zestal maanden oud was. Dat blijkt donderdag uit een eerste autopsierapport, schrijft de Spaanse krant El Caso.

Het lichaam was al in verre staat van ontbinding en bepaalde onderdelen, zoals het hoofdje, ontbraken. Vermoedelijk heeft het lichaam enige tijd in het water gelegen, vooraleer het maandagnamiddag aanspoelde op het strand.

Een eerste forensisch rapport toont nu dat de baby een meisje was en rond de zes maanden oud zou zijn geworden. Onderzoekers hopen dat DNA-resultaten meer duidelijkheid zullen brengen over hoe het meisje daar terecht kwam en waarom ze is gestorven.

Pere Virgili, burgemeester van Roda de Bèra, vermoedt dat het meisje zich op een van de boten bevond die onlangs vermist raakte op zee tussen Afrika en de Spaanse Canarische Eilanden. De baby had namelijk een T-shirt en lange broek aan.

De Spaanse civiele garde heeft een onderzoek geopend. Dat moet duidelijk maken of het een misdaad of een ongeluk op zee betreft. De politie zegt alle opties open te houden.