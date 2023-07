AAN DE START. Wout van Aert over nieuwe zegekans: “Dit is een rit voor klimmers”, Mathieu van der Poel is nog niet helemaal hersteld

Wout van Aert jaagt al de hele Tour op die verlossende eerste zege, vandaag krijgt hij een nieuwe kans al tempert hij zelf de verwachtingen. “De finale is nog zwaarder dan in die loodzware rit twee dagen geleden. Winnen wordt dus zeker niet makkelijk. Ik verwacht eigenlijk een echte klimmer als winnaar. Hoe ik me zelf voel? Dinsdag, de dag na de rustdag, voelde ik me niet zo goed, maar woensdag waren de benen alweer oké. Dat is het voordeel van de Tour de France: je krijgt elke dag een nieuwe kans.”

Van der Poel: “Ik heb goed geslapen”

Eeuwige rivaal Mathieu van der Poel voelt zich stilaan weer wat beter worden na een paar dagen waarin hij last had van keelpijn. “Ik heb vannacht best wel goed geslapen, dus er is weer wat beterschap. We zullen zien hoe de benen zijn bij de start, maar als ik me voel zoals woensdag, ga ik zeker niet meedoen voor de zege. Hoe ik ziek geworden ben? Moeilijk te zeggen. Niet door de airco op het hotel of zo, het was wel degelijk een bacteriële infectie. Ik voel me wel al een stuk beter.”