PXL proclameert meer dan 3.000 studenten in Kinepolis en Alden Biesen

Het eerste weekend van juli was het weer zover: voor meer dan 3.000 junior-collega’s (studenten) kwam er een einde aan hun schoolcarrière aan Hogeschool PXL. "Dit is een belangrijke gebeurtenis voor onze junior-collega's, maar ook voor hun ouders, partner, het personeel en hogeschoolbestuur van onze hogeschool. Deze heugelijke gebeurtenis laten we niet zomaar voorbij laten gaan", zegt algemeen directeur Ben Lambrechts.

Maar liefst 7.485 personen namen deel aan één van de vele proclamaties in Kinepolis, Alden Biezen en op de PXL-campus. Traditioneel proclameert PXL al kersverse alumni in Kinepolis Hasselt in het weekend op zaterdag en zondag. Sinds vorig jaar doet PXL dat ook op vrijdagavond en in Alden Biesen om iedereen comfortabel te kunnen ontvangen. Nieuw is dat dit jaar ook de proclamatie voor tweede zit, medio september, zal plaatsvinden in Kinepolis. "Ik heb alleen maar blije gezichten gezien op onze proclamaties. De studenten zijn blij dat ze zijn afgestudeerd, kijken ernaar uit om aan het werk te gaan en willen vooral eerst genieten van festivals en een welverdiende vakantie. En ook de ouders en partners stralen van trots op hun oogappel. Na enkele jaren goed studeren, hebben hun kinderen en partner hun felbegeerde diploma in handen", besluit Lambrechts.