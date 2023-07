BrassBand Zuid-Limburg geeft prachtig concert in Gors-Opleeuw

De pastorietuin van Gors-Opleeuw is in de zomer een prachtige locatie. Gors-OpleeuwFeest houdt er elk jaar in het begin van het zomerverlof een evenement waar muziek de hoofdtoon is. Dit jaar speelden maar liefst 5 muzikale formaties. Door een dreigend onweer werd uitgeweken naar de nabijgelegen dorpskerk, waar brassmuziek de geweldige ruimte vulde. “Speciaal voor deze zomerse concerten gebruiken we het lichtere werk uit ons repertoire”, zegt dirigent Jan De Maeseneer. “Maar ik kan jullie verzekeren dat deze werken pittig genoeg zijn om een uitdaging voor de muzikanten te vormen”, vult voorzitter en zelf bassist bij de brassband Marc Soentjens aan. Er werd vooral enthousiast gereageerd op de muziek uit de film Zillion, in een uitzonderlijke bewerking voor brassband.Wie meer van de brassband wil horen, kan langskomen op de kermisconcerten in Mielen-Boven-Aalst op zondag 3 september. “We nodigen nu reeds iedereen uit op ons eigen evenement ‘BBZL in Concert’ op zaterdag 14 oktober in de Golmeerzouwzaal in Hoepertingen”, laat Marc nog weten.De grote uitdaging voor dirigent en muzikanten staat enkele weken later op het programma: dan zal deze jonge brassband deelnemen aan het Belgisch Brassbandkampioenschap in Heist-op-den-Berg.