Haspengouwse zaalvoetbalcompetitie breidt verder uit

Ooit wilde Kris Verbert een zaalvoetbalclub beginnen met z'n vrienden, maar in de traditionele bonden is dat heel duur en ingewikkeld. In 2003 richtte hij daarom een nieuwe zaalvoetbalbond op: de LZV Cup (www.lzvcup.be). Compleet het tegengestelde: supergoedkoop en eenvoudig. Alleen het pure zaalvoetballen telt, al de rest werd afgeschaft. Iedereen kan nu op 5 minuten met z'n beste vrienden een eigen club oprichten.Organisator Kris Verbert legt uit: "De LZV Cup groeide in recordtempo naar 907 clubs, en de inschrijvingen blijven toestromen. Mensen verwijzen elkaar door, we hoeven zelf geen reclame te maken. Alles samen hebben we vandaag meer dan 14000 spelers. Het is zo gemakkelijk dat je zelfs geen bestuur voor je ploeg nodig hebt, één persoon kan alles vlot regelen. Bovendien ligt het inschrijvingsgeld laag, dus je houdt veel over om na de wedstrijden nog wat na te praten bij een glas."Ook in de regio Haspengouw is er een LZV Cup competitie waar nog een paar plaatsen vrij zijn voor wie zich snel aanmeldt.Meer info: krisverbert@gmail.com