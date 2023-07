Barbie is overal: nu transformeert ook Billie Eilish in de beroemde pop

Woensdag postte Billie Eilish een video op haar Instagram account, als teaser voor haar nieuwe single What was I made for. Eilish transformeerde even in Barbie.

In aanloop naar de bioscooprelease van de Barbie-film volgende week, lijkt heel de wereld Barbie-verdwaasd. Ook Billie Eilish (21) surft mee. Woensdag postte ze op haar Instagram een Barbie-fimpje als teaser voor haar volgende single What was I made for.

Eilish doet dat niet zomaar. De single, die ze alweer samen met haar broer Finneas O’Connell schreef, staat op de soundtrack van de Barbie-film.

In de clip van dertien seconden zit Billie Eilish aan een bureautje. Ze draagt een ouderwetse hoogsluitende gele jurk met bijpassende oorringen. Haar haar dat normaal zwart is, is nu geblondeerd en in een paardenstaart samengehouden.

Billy Elish opent in de korte clip een doos. Op het deksel ervan staan figuurtjes en in cursief het woord Barbie. In de achtergrond is een fragmentje uit de Barbie-song te horen.