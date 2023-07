VIDEO. Yves Lampaert steekt ploegmakker Fabio Jakobsen hart onder de riem na opgave, Julian Alaphilippe “is supergemotiveerd”

Ploegleider Tom Steels gelooft ondanks de opgave van kopman Fabio Jakobsen nog in ritwinst voor Soudal-Quick-Step. “De druk om een etappezege binnen te halen, rust nu vooral op Julian Alaphilippe. Met hem weet je nooit. Het is de bedoeling dat Julian vandaag in de vlucht zit. In de tijdrit maken we ook kans met Rémi Cavagna. Yves Lampaert kunnen we ook eens meesturen in de vlucht, maar we zitten hier natuurlijk niet in het noorden van Frankrijk. We zullen het parcours moeten bekijken.”

“Een van de kopmannen verliezen, is nooit makkelijk. Zeker niet in de Tour”, stipte Steels wel nog even aan. “Fabio was toch onze hoofdpion. In de Tour bouw je een ploeg rond bepaalde renners, maar goed. Dat wil niet zeggen dat je in een hoekje moet zitten huilen. We zullen nu in de ontsnapping moeten proberen mee glippen en het beste ervan maken. Ritten uitkiezen. We zullen nu anders naar de koers moeten kijken.”

“Niemand hoeft zich nog te sparen voor Fabio. Michael Morkov heeft nu ook een vrije rol, Kasper Asgreen was al vrij. Vandaag maken we kans. In het hooggebergte hebben we de capaciteiten niet, daar moeten we eerlijk over zijn. Maar je weet nooit, in de vlucht zitten is altijd een avontuur. We zijn nog steeds sterk en gemotiveerd. We moeten koers blijven maken. We hebben te goede renners om bij de pakken te blijven zitten.”

Yves Lampaert: “Eigenlijk zijn we opgelucht dat de beslissing genomen is”

Een opgeluchte Lampaert denkt dat de opgave van Jakobsen de juiste beslissing is: “Als het lichaam nee zegt, is het beter om te stoppen. Het is nog lang tot de volgende sprint. Het is jammer dat het zo moet zijn maar het is een verstandige beslissing volgens mij. We zagen het aankomen en eigenlijk zijn we opgelucht dat de beslissing genomen is. De onzekerheid is weg, we zijn blij dat we weten waar we aan toe zijn.”

Jakobsen zelf was er het hart van in: “Fabio heeft zich geëxcuseerd, wat natuurlijk niet nodig is. Het seizoen is langer dan alleen de Tour de France.” Ondanks de opgave van de kopman blijft Lampaert strijdvaardig: “We vatten de volgende ritten vol moed aan. We gaan nog altijd voor een overwinning. Alaphilippe en Asgreen hebben nog kansen.”

Alaphilippe: “Vandaag gaan we in de aanval”

“Een zege zou de ploeg deugd doen”, vertelt een gemotiveerde Alaphilippe. De Fransman hoopt te winnen om het moraal van de ploeg op te krikken: “Het is elke dag zwaar. Gisteren hebben we gewerkt voor Fabio. Zijn Tour is jammer genoeg gedaan. Vandaag gaan we in de aanval op zoek naar de overwinning. Een zege zou ons allemaal goed doen. Ik ben supergemotiveerd.”