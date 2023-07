ROYALS. De opvallende afwezigheid van prinses Charlène, nieuwe staatsportretten en een guitige Alexia

Veel festiviteiten, een mooie terugblik, een belangrijke ontmoeting, en dé vraag die op elke royaltykenner zijn lippen brand: zit er een haar in de koninklijke boter in Monaco? Een overzicht van hoe de koninklijken der aarde afgelopen week hun dagen vulden.

Hoog bezoek in Windsor Castle op maandag 10 juli. De Amerikaanse president Joe Biden (80) ontmoette er Koning Charles (74) voor het eerst sinds zijn kroning – de twee hadden elkaar wel al eerder gesproken. De president van de VS en de Britse vorst hadden het over initiatieven in de strijd tegen klimaatverandering.

Vorige week was al bekend dat de Nederlandse prinses Alexia (18) geslaagd was voor haar examens aan het United World College of the Atlantic in Wales. Deze week worden we getrakteerd op een ludiek filmpje van de afgestudeerde prinses die een boekentas samen met de Nederlandse vlag omhoog hijst.

Binnen een kleine week is het zover. Dan vieren onze Belgische nationale feestdag. Dit jaar is een speciale editie omdat dan meteen ook het tienjarig jubileum van Koning Filip als vorst wordt gevierd. Reden genoeg om nieuwe portretten te laten maken van het koningspaar.

De Noorse kroonprinselijke familie wensen hun landgenoten een fijne vakantie. Zelf zetten ze de zomer in aan boord van het koninklijke schip met een aantal zomerse foto’s. In het onderschrift blikken ze ook al even vooruit op de plannen voor het najaar. Zowel de kroonpris Haakon als kroonprinses Mette-Marit worden er 50 dit jaar. “En terwijl prinses Ingrid Alexandra zich voorbereidt om dit najaar te starten als schoolassistent en milieuwerker, en later haar diensttijd begint, bereidt prins Sverre Magnus zich voor op zijn laatste jaar op de middelbare school”, staat er te lezen.

De ex-vrouw van de Britse prins Andrew, Sarah Ferguson, nam deze week even de tijd om stil te staan bij het overlijden van wijlen koningin Elizabeth II. Ze deed dat door een wandeling te maken met de honden langs de route die de voormalige Britse koningin zelf graag nam. De bloemenpracht maakte meteen duidelijk waarom de Queen daar graag ging wandelen.

Het regent, nog maar eens, geruchten over een nakende breuk tussen prins Albert van Monaco en prinses Charlène. Voor de première van een documentaire over prins Rainier (de overleden vader van prins Albert, red.) in Monte Carlo gaf de prinses verstek. En ook voor haar huwelijksverjaardag met de prins deelde ze niets. En dus rijst de vraag: waar is Charlène?