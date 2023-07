KAART. Hier gebeuren de meeste ongevallen in jouw buurt

Hoeveel ongevallen gebeuren in de straten rondom jouw huis? En hoe ernstig zijn die? Ontdek het op onze interactieve kaart.

Er gebeurden in 2022 welgeteld 37.643 verkeersongevallen met gewonden of doden. In totaal vielen daarbij 46.074 slachtoffers, onder wie 540 doden. Dat blijkt uit data van het Belgisch statistiekbureau Statbel.

De politie registreert voor de meeste ongevallen ook de exacte locatie, waardoor je nu op een interactieve kaart kan zien waar in jouw buurt de meeste ongevallen gebeuren. Door in te zoomen op de kaart en vervolgens op het bolletje te klikken, krijg je te zien hoe ernstig de gevolgen van het ongeval waren en welke weggebruikers erbij betrokken waren.

Bekijk hier de ongevallen in Limburg.