Een overgangsetappe winnen in de Tour is al lang geen evidentie meer. Donderdag staat er opnieuw een rit op het menu die te zwaar is voor de spurters, maar niet lastig genoeg om de klassementsstrijd te laten losbarsten. Voor deze drie Belgen het signaal om een gooi naar ritwinst te doen. Tot dusver bleven ze in de schaduw van Philipsen en co., straks mogen zij hun troefkaart uitspelen.