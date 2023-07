Lommelaar rijdt in op politie: drie kapotte combi’s en pv voor poging tot doodslag

Op de Gestelsedijk in Lommel heeft de politie woensdag de achtervolging ingezet op een dolle bestuurder die weigerde te stoppen voor een gerichte controle. De Lommelaar reed tot twee keer toe in op de politie. De agent kon tijdig wegspringen, wel zijn drie combi’s beschadigd. Er zijn pv’s opgesteld voor poging tot doodslag.

De wegpiraat uit Lommel werd net over de grens door de Nederlandse politie klemgereden in Bergeijk. De zwarte Skoda Fabia was door de aanrijdingen met de politie langs alle kanten geblutst en gedeukt. De bestuurder werd gearresteerd.

De achtervolging startte in Lommel. “Onze politiemensen wilden het voertuig controleren. De auto werd gericht van straat gehaald, maar de bestuurder negeerde het stopteken dat werd gegeven”, zegt korpschef Bart Voordeckers van politie Lommel. De bestuurder, gekend bij de gerechtelijke diensten, reed tot twee keer toe in op de politieman die op straat stond. “De politieman raakte niet gewond doordat hij kon wegspringen. We stellen wel twee pv’s op voor poging tot doodslag”, zegt de korpschef.

Gevaarlijk

In de Facebook-groep ‘Alle Lommelaren bij Elkaar’ werd een filmpje gepost van de achtervolging met de melding dat er gevaarlijke toestanden waren waarbij niemand veilig was. De politiemensen uit Lommel zaten de wegpiraat in de zwarte Skoda met meerdere combi’s op de hielen.

© rr

De bestuurder weigerde aan de kant te gaan en scheurde richting Nederland. Toen ze de grens overgingen, riepen ze de hulp in van de Nederlandse collega’s.

Ooggetuige

Een ooggetuige vertelt aan Omroep Brabant dat hij de Belgische politie van ver hoorde aankomen: “Een zwarte stationwagen reed ‘redelijk rustig’ voorbij. De politie probeerde meermaals de Skoda Fabia in te halen en deze klem te rijden, maar doordat de achtervolging zich afspeelde op een drukke weg, ging dit niet makkelijk.”

© rr

Op de Hoek in Bergeijk konden de politievoertuigen het vluchtvoertuig omsingelen. De bestuurder werd in de boeien geslagen. Zijn auto zat vol deuken en er lagen meerdere ruiten uit van eerdere aanrijdingen in ons land.

Aanrijdingen

“Drie combi’s zijn beschadigd. Een van onze voertuigen is op dit moment zelfs niet meer rijvaardig. De bestuurder is tijdens zijn vlucht tegen onze voertuigen gereden”, zegt korpschef Voordeckers.