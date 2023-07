Zweeds Hooggerechtshof houdt uitlevering aan Turkije tegen, NAVO-toetreding mogelijk in het gedrang

Het Zweedse Hooggerechtshof heeft donderdag de uitlevering van twee Turken tegengehouden. Ankara had daarom gevraagd omdat de twee aanhangers zouden zijn van de Gülen-beweging, de beweging van Fethullah Gülen die volgens Ankara achter de mislukte staatsgreep in 2016 zat. Het arrest zou mogelijk ook implicaties kunnen hebben voor de NAVO-toetreding van Zweden.

Turkije vorderde de uitlevering van de twee wegens “deelname aan een terroristische organisatie”. Als bewijs haalt Ankara aan dat de twee, die het statuut van vluchteling hebben in Zweden, een app hebben geïnstalleerd die aan de Gülen-beweging wordt gelinkt.

Volgens het hof is het downloaden van de app onvoldoende om te spreken van deelname aan een terroristische organisatie. Bovendien riskeren de twee, volgens het hof, vervolgd te worden als ze worden uitgeleverd.

De finale beslissing ligt bij de Zweedse regering, maar die moet zich neerleggen bij het arrest van het Hooggerechtshof.

NAVO

Het arrest zou ook stokken in de wielen kunnen steken voor de NAVO-toetreding van Zweden. Erdogan gaf daarvoor voor aanvang van de NAVO-top in Vilnius zijn akkoord, maar kondigde later aan dat de ratificering pas in oktober zou plaatsvinden. Dit wegens het zomerreces. Eén van de redenen dat Turkije maandenlang het been stijf hield, was dat Zweden te laks zou optreden tegen “terroristen”, waaronder het Koerdische militanten en aanhanger van Gülen rekent.