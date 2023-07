Van Satanmoord tot moordende broers: Zomermoorden in Limburg

De gruwelijke Satanmoord in Diepenbeek, de moordende broers uit Tongeren en de onopgeloste moord op een 18-jarig meisje uit Hasselt. In de reeks Zomermoorden reconstrueren we een aantal bijzondere moorden die tijdens een zomer gepleegd zijn in Limburg.

De koelbloedige moord in Kenia

Johnny Tielens.

Op 28 juni 2015 werd Tongenaar Johnny Tielens koelbloedig vermoord in Kenia. Tielens werkte jarenlang als kapper in Tongeren, maar trok in 2011 met zijn Keniaanse vrouw naar haar thuisland. De twee runden in het Keniaanse Mombasa een hotel. In 2012 verklaarde Johnny in onze krant in de reeks ‘Limburger en Wereldburger’ zijn liefde voor Kenia. “Hier kijken de mensen heel anders tegen het leven aan. Op een begrafenis wordt hier gezongen en gedanst, niet getreurd zoals bij ons. Daarom wil ik sterven in Kenia”, vertelde Johnny. Cynisch genoeg betekende de liefde voor Kenia drie jaar later ook zijn dood.

De onopgeloste moord op Inge Govaerts (18)

Inge Govaerts. — © Jozef Croughs

Inge Govaerts verliet op 19 juli 1991 - ze was toen 18 jaar - haar ouderlijke woning op de Botermarkt in Hasselt. Vijf dagen later werd ze gewikkeld in metaaldraad vermoord teruggevonden in het Albertkanaal in Herentals. De speurders bewandelden verschillende pistes waarbij onder meer de ex-vriend van Inge en zelfs seriemoordenaar Ronald Janssen in het vizier kwamen. Ruim dertig jaar na de feiten blijft de moord onopgelost.

De moordende broers uit Tongeren

Ingrid Thoelen werd vermoord door haar ex Saverino Strusi (rechts).

Nino Strusi werd vermoord door zijn zoon Fabio Strusi. — © Sven Dillen

In de zomer van 2007 keerde Ingrid Thoelen niet meer terug naar huis na een afspraak met haar ex, Saverino Strusi (36) uit Tongeren. Ruim twee jaar lang bleef Ingrid vermist, tot in november 2009 het lichaam van Saverino kwam bovendrijven in het Albertkanaal in Stokrooie. Nog eens vijf maanden later werd ook het lichaam van Ingrid teruggevonden. Ze bleek vermoord. In 2014 sloeg Fabio Strusi (36), de jongere broer van Saverino, genadeloos toe. Tijdens de zomer van dat jaar stak Fabio zijn vader Nino Strusi (66) koelbloedig dood in de tuin.

De Satanmoord in Diepenbeek

Ludmila Zwierzewicz. — © IF

Op 8 augustus 2017 werd één van de gruwelijkste moorden ooit in Limburg gepleegd. Die dag werd Ludmila Zwierzewicz (60) in haar appartement in Diepenbeek om het leven gebracht én onthoofd door haar bloedeigen zoon Bartosz. Z. (35). Voorafgaand aan de zogenaamde Satanmoord vernielde Bartosz verschillende kapelletjes in Diepenbeek en onthoofdde hij Mariabeeldjes. Dat hij dit ook zijn moeder zou aandoen, had niemand verwacht. Het was een cocktail van waanideeën en drugs die bij de man de stoppen helemaal deden doorslaan.

