BV Hotspot. Viktor Verhulst met vriendin op luxeboot en de “onvoorwaardelijke liefde” van Romelu Lukaku

Ik ga op reis (of ik blijf gewoon lekker thuis) en ik neem mee: “dieje van Bazart” die niet ‘dieje van Bazart’ is, een collectie designertassen zoals Sarah Puttemans, een bikinislip net als Lesley-An Poppe, of een camera en veel enthousiasme zoals Zita Wauters. Dit spookten de BV’s de afgelopen week uit − in eigen land of op een zonovergoten reisje.

Wanneer je als fan op de foto wil “met dieje van Bazart”, maar duidelijk niet fan genoeg bent om te weten hoe die eruit ziet. Mathieu Terryn is er duidelijk niet goed van.

Lesley-Ann Poppe toont (iets meer dan) een streepje bloot op een van haar vakantiefoto’s. Hét vakantiegevoel bij uitstek voor de bekende Vlaminge? Zwemmen in de zee.

Wat wijsheid op zondag met Ellemieke Vermolen. Van zelfliefde tot levensvreugd.

Ex K3-tje Kristel Verbeke werd op 11 juli, de Vlaamse feestdag, in de bloemetjes gezet. Ze kreeg een ereteken van de Vlaamse Gemeenschap voor haar aandeel in de strijd voor kinderrechten en tegen kinderarmoede. Wat Kristel betreft een mooie erkenning, die een pak persoonlijker voelt dan een gouden plaat krijgen.

Voor Kim Van Oncen is het tijd voor vakantie. Hoe je die verlofperiode met de nodige swag tegemoet gaat? Dat leren kinderen Jack en Stella ons.

En ook voor Sarah Puttemans en vriend Viktor Verhulst roept de zomer. Het koppel spendeert hun vakantie op een luxueuze boot met veel bikini’s, designerhandtassen en prachtige zonsondergangen.

Wie de Instagram-pagina van Rode Duivel Romelu Lukaku een beetje volgt, weet dat de voetballer daar vooral sportieve beelden deelt. Maar recent vind je er ook foto’s van de topsporter met zijn twee zoontjes, Romeo (4) en Jordan (1). Dat Romeo een jonger broertje had, was een paar maanden geleden bovendien nog helemaal niet geweten. Lukaku, die erom bekend staat zijn privéleven goed af te schermen, onthulde dat hij een tweede zoon had in de documentaire One for All. De éénjarige Jordan is genoemd naar de broer van Romelu.

Zita Wauters is onlangs afgestudeerd en heeft haar zinnen volledig gezet op een mediacarrière. Hoe kan het ook anders als dochter van twee bekende gezichten. Voor Vlaanderen Feest maakte ze enkele filmpjes voor sociale media en interviewde ze artiesten, en voor Zomerhit zal ze hetzelfde doen. Ze wordt alvast onthaald met veel positieve reacties. Ook Camille, Metejoor, en trotse papa Koen zagen dat het goed was.