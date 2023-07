Helderzienden verspreiden hun theorieën over Émile, speurders geïrriteerd: “Dit heeft nog nooit iets opgeleverd”

Tijdens een merkwaardige liveshow op Tiktok gingen zelfverklaarde mediums zondagavond op zoek naar de vermiste jongen. Eén deelnemer, die zich ter plaatse bevond, kreeg daarbij instructies van de anderen. “Ik hoor hem! Hij maakte een geluid”, zei een van hen. Anderen meenden dat hij dorst zou hebben of in slaap is gevallen. Volgens speurders is dit jammer genoeg geen alleenstaand geval, op Youtube en Tiktok zijn veel posts te vinden over de zoektocht naar Émile, en het aantal neemt snel toe.

Het kind van twee jaar oud verdween zaterdagnamiddag toen hij op bezoek was bij zijn grootouders in het gehucht Haut-Vernet, in de bergen zo’n 130 kilometer ten noordoosten van Marseille. Dorpelingen hebben hem nog zien lopen, maar Emile is sinds zaterdag volkomen spoorloos.

(Lees verder onder de afbeelding)

De Franse politie verspreidde een opsporingsbericht. — © AFP

De voorbije dagen hebben gespecialiseerde speurders van politie, brandweer, leger en het vreemdelingenlegioen geen enkel spoor van het jongetje aangetroffen. De inzet van onder meer speurhonden en uiterst moderne apparatuur en helikopters heeft niets opgeleverd. Er is verder geen enkele aanwijzing voor wat er gebeurd kan zijn.

“Losgeld”

Een waarzegger beweert dat de verdwijning te maken zou hebben met een “kwaadaardige man”, en haalt ook een ontvoeringsbericht, losgeld, een valstrik en een familieconflict aan. De video is op één dag tijd tienduizenden keren bekeken. Volgens een zekere Michèle, een zelfverklaard medium, zou het kind dan weer in een coma liggen, luidt het op Facebook.

Jacques Dallest, de voormalige procureur van Marseille, laat optekenen dat dergelijke methodes “nog nooit iets hebben opgeleverd”. Als die info op een bepaald moment toch zou blijken te kloppen, is dat “puur toeval”, zegt hij aan de zender BFMTV. “Jammer genoeg bereiken deze mensen dankzij het internet een publiek dat ze tot voor kort niet hadden.” Toch wuiven speurders die theorieën niet zomaar van de hand. “Je weet maar nooit of het een echte getuigenis is”, zegt de ex-politiebaas Jean-Marc Bloch.