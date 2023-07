569 mensen pasten vorig jaar hun genderidentiteit aan op identiteitskaart

In 2022 pasten zowat 569 Belgen hun genderidentiteit aan op hun identiteitskaart. Dat berekende het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen op basis van gegevens uit het Rijksregister, zo maakte het instituut donderdag bekend. “Een correcte geslachtsregistratie is voor een deel van de trans gemeenschap belangrijk als erkenning op papier”, benadrukt adjunct-directeur Liesbet Stevens.

Concreet pasten 284 mensen hun geslachtsregistratie aan naar man, en 285 mensen naar vrouw. Wie een wijziging doorvoert van man naar vrouw is gemiddeld 26 jaar oud, omgekeerd is dat gemiddeld 35 jaar. In totaal pasten ruim 3.829 Belgen hun genderidentiteit officieel aan sinds 1993, het jaar waarin het Rijksregister de aanpassingen systematisch begon bij te houden. Het instituut schat dat er in totaal 55.000 trans en non-binaire personen leven in België.

De procedure om de registratie van de genderidentiteit aan te passen zal nu verder versoepeld worden. Vorige week keurde de Kamer daarover namelijk een nieuw wetsontwerp goed. Die bepaalt dat wie zijn geslachtsregistratie of voornaam wil aanpassen, dat meermaals kan doen en daarvoor telkens dezelfde eenvoudige procedure zal moeten doorlopen.

Verplicht steriliseren

Tot 2018 moesten trans personen zich verplicht laten steriliseren om een geslachtsregistratie aan te passen, herinnert het instituut. Sindsdien zijn de medische voorwaarden geschrapt. Die versoepeling had meteen een duidelijk effect op het aantal Belgen dat zijn geslachtsregistratie aanpaste. In 2018 bedroeg dat aantal 740, het jaar voordien was dat nog 110.

Het instituut verwelkomt de nieuwe versoepeling, waardoor trans personen niet langer tweemaal hun keuze moeten bevestigen. “Alleen moet nog de genderregistratie van non-binaire personen mogelijk gemaakt worden, want niet iedereen voelt zich comfortabel in een van de twee hokjes M of V”, benadrukt Stevens. De Kamer gaf al te kennen zich daarover in een latere fase te buigen.