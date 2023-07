In het Nijntje Museum kom je terecht in een kleurrijke wereld rond het schattig wit konijntje en haar vriendjes. — © Jelle Draper

De zomervakantie is begonnen en dat wil zeggen dat je als ouder twee maanden lang de kids mag (lees: moet) entertainen. Geen makkelijke job, daarom geven we alvast een duwtje in de rug met tien kindvriendelijke uitjes op maximum twee uur rijden van Limburg.