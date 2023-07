Geen akkoord gevonden: na scenaristen gaan nu ook 160.000 acteurs quasi zeker staken in Hollywood

Er troepen opnieuw donkere wolken samen boven Hollywood. Na de scenaristen gaan nu ook de acteurs quasi zeker staken. Hun vakbond had de grote film- en tv-studio’s en streamingdiensten tot middernacht (lokale tijd) gegeven om tot een akkoord te komen, maar dat gebeurde niet. Donderdag wordt binnen de vakbond gestemd over een staking, maar die lijkt onafwendbaar.

Liefst 160.000 acteurs van acteursvakbond SAG-AFTRA, met op kop bekende namen als Jennifer Lawrence, Ben Stiller en Meryl Streep, weigeren om een nieuwe overeenkomst af te sluiten met de streamingdiensten en de grote film- en tv-studio’s. De huidige liep woensdag om middernacht (donderdag om 9 uur bij ons) af, en zonder garanties over onder meer het gebruik van artificiële intelligentie en zonder afspraken over compensaties voor het loonverlies door de opkomst van streamingdiensten dreigden zij het werk dan neer te leggen.

Zoals gevreesd kwam er woensdag geen akkoord meer uit de bus. Zelfs de inzet van een federale bemiddelaar bracht daar geen verandering in. Donderdag wordt gestemd binnen de vakbond en zal beslist worden of er gestaakt wordt, maar die staking lijkt onafwendbaar. De vraag is dan maar hoe groot de schade zal zijn. Sinds begin mei staken ook al 11.500 scenaristen. Reken daar de acteurs bij en het ziet ernaar uit dat nog veel meer producties vertraging zullen oplopen of zelfs opgeschort moeten worden.

Het is lang niet de eerste keer dat in Hollywood gestaakt wordt – al is de laatste keer toch al vijftien jaar geleden – maar op deze grote schaal komt het niet vaak voor.