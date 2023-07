Google Bard nu in België beschikbaar: wat doet de ‘nieuwe ChatGPT’ precies?

Bard, de AI-chatbot van Google, is vanaf donderdagochtend beschikbaar in de Europese Unie. Ook in het Nederlands.

Bard is het antwoord van Google op ChatGPT en op de Bing chatbot van Microsoft (die, net als ChatGPT, gebaseerd is op de AI-systemen van OpenAI). Google kondigde Bard al in februari aan, met een niet bijster geslaagde demonstratie. De technologie zou sindsdien wel aanzienlijk verbeterd zijn.

Sinds mei is Bard beschikbaar in het Engels, Japans en Koreaans, maar het was nog wachten op versies in andere talen en op een lancering in de EU. De Europese lancering werd uitgesteld omdat Google zich ervan wilde verzekeren dat rekening is gehouden met de plaatselijke wetgeving. Nu is het dus zover.

Vijf types antwoorden

Bard is, zoals het in november vorig jaar gelanceerde ChatGPT, een AI-systeem dat kan antwoorden op vragen. Het kan recepten of ideeën voor een reis voorstellen, gedichten schrijven en programmacode produceren. Anders dan ChatGPT, heeft Bard toegang tot alle informatie op het internet en kan het dus antwoord geven op vragen over de actualiteit.

Tegelijk met de lancering in de EU, wordt Bard uitgebreid met een aantal nieuwe functies. De antwoorden van de Bard-chatbot kunnen nu voorgelezen worden en je hebt voortaan vijf opties om uit te kiezen voor die antwoorden: simpel, lang, kort, professioneel of informeel. Dat is vergelijkbaar met de drie opties die Bing aanbiedt (‘creatiever’, ‘gebalanceerder’ en ‘nauwkeuriger’). Ook zul je nu een beeld aan Bard kunnen voorleggen en daar een vraag over stellen. Die laatste twee mogelijkheden zijn nog niet meteen beschikbaar voor het Nederlands.

Naast Bard heeft Google ook een nieuwe, experimentele versie van zijn zoekmachine ontwikkeld die traditioneel zoeken combineert met AI. Die zoekmachine, Search Generative Experience, is nog niet toegankelijk vanuit België.