Brute pech voor autodief: 10 minuten na diefstal crashte hij al met gestolen wagen

Brute pech voor een autodief (23) die er eerst in slaagde een wagen ongemerkt mee te nemen. Nog geen tien minuten na de diefstal, namen de alcohol en drugs het van hem over en veroorzaakte hij een ongeval met de gestolen wagen. Hij probeerde nog weg te vluchten, maar de politie trof hem in de buurt aan.

De gestolen wagen stond op een oprit in de buurt van de Kortrijksesteenweg. Hij had het raam van de auto gebroken en een reservesleutel in het handschoenenkastje gevonden. De verdachte gaf de feiten meteen toe, maar kon ook niet echt anders. “Ik was weg van de wereld door drugs en alcohol”, zegt hij. “Ik ben normaal geen persoon die wagens steelt.”

De auto is volledig beschadigd en staat momenteel met twee platte banden en een beschadigde bumper in de garage. De burgerlijke partij vraagt om de schade vergoeden. De man riskeert ook een celstraf van tien maanden.