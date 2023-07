Vul je wishlist maar aan: dit zijn de favoriete Limburgse eetadresjes van onze foodreporters

Sinds januari vaart chef Jo Grootaers (32) zijn eigen koers bij Alter in Tongeren. — © Luc Daelemans

Wat eten we vandaag? Onze foodreporters schuiven zowat elke week de benen onder tafel in een Limburgs restaurant. Hun favorieten tippen ze hier: van gastronomische hoogvliegers tot een hippe bistrobar.

1. AKKO is een gastronomisch topadresje bij Alden Biesen

Bij hotelgroep Martin’s logeer je in een historisch gebouw. Op een aantal locaties kan je ook gastronomisch tafelen. Zo ook in AKKO, het restaurant van Martin’s Rentmeesterij in het Bilzense Rijkhoven. Chef Sébastien Oger serveert er een excellente keuken, waarvan één gerecht ons nog lang zal bijblijven.

Adres: Kasteelstraat 2, Rijkhoven

Open: wo t.e.m. za 19 uur

LEES VERDER. GEPROEFD. Van dit gastronomisch topadresje in Bilzen hebben we het laatste nog niet gehoord

(lees verder onder de foto’s)

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

2. Chef Jo Grootaers vaart zijn eigen koers bij Alter

Zeg niet meer Altermezzo, maar Alter. Met die naamsverandering geeft chef Jo Grootaers (32) van het Tongerse sterrenrestaurant aan dat hij sinds 1 januari zijn eigen koers vaart. Wij gingen een vijfgangenmenu proeven, maar is dat de rekening van drie cijfers waard?

Adres: Bilzersteenweg 366, Tongeren.

Open: do, vr en zo 12 en 19 uur, za 19 uur

LEES VERDER. GEPROEFD. Tongers sterrenrestaurant kreeg nieuwe naam, maar is het de rekening van drie cijfers waard?

(lees verder onder de foto’s)

© Luc Daelemans

© Luc Daelemans

3. Bij NYDE in Borgloon kan je heerlijk genieten van lokale producten

Een keuken met producten van eigen bodem en mondiale invloeden, dat is in een notendop restaurant NYDE – Deens voor genieten – in Borgloon. Met haar verrassende en lichte gerechten scoort chef Celine Bleys (28) steeds beter bij de gastronomen.

Adres: Tongersesteenweg 30, Borgloon

Open: wo 19 uur, do en vr 12 en 19 uur, za 19 uur, zo 12 uur

LEES VERDER. GEPROEFD. Klein maar fijn én toch heeft dit restaurant nu al de finesse van een sterrenzaak

(lees verder onder de foto’s)

© Luc Daelemans

© Luc Daelemans

4. Bij Resto JEFF eet je een herkenbare maar toch geraffineerde keuken

Op porseleinen borden met victoriaans motief van grootmoeder horen gerechten uit pakweg de fifties, zou je vermoeden, maar Jeff Beyens denkt daar anders over. In zijn Resto JEFF in Diepenbeek serveert hij een herkenbare, maar toch geraffineerde keuken.

Adres: Stationsstraat 6, Diepenbeek

Open: ma, do en vr 12 en 19 uur, za 19 uur en zo 18 uur

LEES VERDER. GEPROEFD. Waarom je in Diepenbeek wél gastronomisch kan dineren voor een prijsje

(lees verder onder de foto’s)

© Luc Daelemans

© Luc Daelemans

5. Les Mecs is de hippe bistrobar voor bon-vivants in Hasselt

Na heel wat jaren in de horeca droomden Sukhon en Olivier van een eigen zaak. Ze botsten op een sfeervol pand in de Hasseltse Casterwijk en openden er hun bon-vivant bistrobar waar je in een ongedwongen sfeer van de Franse en Belgische keuken kan genieten zonder al te veel poespas.

Adres: Heldenplein 10, Hasselt

Open: di t.e.m. za van 11.30 tot 23 uur

LEES VERDER. GEPROEFD. Een hip, maar sfeervol volkscafé: Hasselt heeft nieuwe bistrobar voor bon-vivants

(lees verder onder de foto’s)

© Luc Daelemans

© Luc Daelemans

6. Geniet van smakelijke gerechten en Turkse gastvrijheid bij Ortaya

Bij het nieuwe ontbijt- en lunchzaakje Ortaya in Genk ervaar je de Turkse gastvrijheid aan een tafeltje vol smakelijke gerechten. Wil je bijbestellen? Geen probleem. “Als je iets lekker vindt en er graag meer van wil, laat gerust horen.”

Adres: Wilde Kastanjelaan 19, Genk

Open: ma t.e.m. vrij 9 tot 15 uur, za en zo 9 tot 16 uur

LEES VERDER. GEPROEFD. Bij dit gloednieuwe zaakje is het ontbijt écht de belangrijkste maaltijd van de dag

© Karel Hemerijckx