Zoekactie van de laatste kans: laatste perceel grond wordt afgezocht in hoop Émile (2,5) te vinden

De politie is in het Franse Haut-Vernet begonnen aan de ultieme zoekactie naar Émile, de jongen van 2,5 jaar die zaterdagavond verdween. Daarbij richt het zich op een laatste stuk land.

De zoekactie wordt donderdagochtend uitgevoerd door 52 rijkswachters, die een laatste stuk land zullen doorzoeken in de hoop Émile te vinden. De zoekactie zou tot 16 uur kunnen duren, vernam de Franse nieuwszender BFM TV. Om welke plek het precies gaat en waarom de agenten precies daar zullen zoeken, is niet duidelijk. De locatie en de zoekactie zouden volgens de zender niet ingegeven zijn door nieuwe elementen, maar al op de planning gestaan hebben.

© rr

Émile verdween bijna vijf dagen geleden nadat zijn grootouders, waar hij op bezoek was, hem plots niet meer in de tuin zagen lopen. Twee bewoners van het volk verklaarden aan de politie dat ze het jongetje daarna over straat te hebben zien lopen. “Sindsdien wissel ik informatie uit met de politie en help ik zoeken”, zegt een van hen, anoniem, bij BFM TV. “Maar ik vind dit een compleet gek verhaal. Ik kan maar niet begrijpen hoe dit kan.” Ingrijpen deden ze naar eigen zeggen niet omdat ze zo vaak kinderen over straat zien lopen in de buurt waar voortdurend op straat gespeeld wordt.

Diepvriezers

Mee zoeken deed ook Pierre, een landbouwer uit de buurt. “Ik heb alles gedaan wat ik kon”, zegt hij bij BFM TV. “De agenten hebben alle huizen hier doorzocht, tot in de diepvriezers toe. Ik heb hen ook naar het hutje gebracht waar kinderen graag in spelen. Ook daar niets te vinden. Ik begrijp er niks van. Als hem iets overkomen was, zou je toch bloed vinden. Of iets dat wijst op impact door een auto. Maar neen. Er klopt iets niet. Als je weet dat een kind geen kilometers te voet kan afleggen, kan er alleen maar een ouder bij betrokken zijn.”

Opmerkelijk is dat woensdagavond bekendraakte dat Émile niet alleen bij zijn grootouders was toen hij verdween. Er zouden ook talrijke nonkels en tantes aanwezig geweest zijn. Het roept dan ook vragen op hoe het kan dat het kind alsnog verdwenen is.