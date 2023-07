Drugsonderzoek: twaalf arrestaties in Halen, Genk, Houthalen-Helchteren en Diest

In een groot drugsonderzoek zijn eind juni twaalf arrestaties verricht bij invallen in Genk, Houthalen-Helchteren, Halen en Diest. Onder de verdachten ook een minderjarige. De verdachten handelden in cocaïne. De politie nam 26.500 euro cash in beslag.

In het onderzoek naar de handel in drugs werden ook vijf voertuigen in beslag genomen, 130 gram cocaïne, nog andere gebruikershoeveelheden drugs en zo’n 30 gsm-toestellen die werden gebruikt voor de drugsdeals.

Politiemensen van de zone Demerdal Dsz met bijstand van de politiezone Carma en de Federale Politie vielen op 26, 27 en 28 juni binnen op twaalf adressen in Diest, Halen, Genk en Houthalen-Helchteren.

Twaalf verdachten werden daarbij gearresteerd en verhoord. De onderzoeksrechter in Leuven heeft na verhoor vijf verdachten onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Zij verschenen ondertussen voor de raadkamer, die hun aanhouding heeft bevestigd. Twee verdachten werden na verhoor vrijgelaten onder voorwaarden.

De minderjarige verdachte werd door de jeugdrechter in Hasselt in de gesloten instelling in Everberg geplaatst.