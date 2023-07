Vandaag op Wimbledon: een Belg speelt finale gemengd dubbel, op naar de finale bij de vrouwen

Deze Belgen komen in actie

Wint een Belg vandaag een grandslamtoernooi? Het zou zomaar kunnen, in het gemengd dubbel dan. Als derde match van de dag op het centercourt speelt Vliegen met de Chinese Xu Yifan de finale tegen de Kroaat Mate Pavic en de Oekraïense Lyudmyla Kichenok. “Had ik mogen kiezen, had ik uiteraard liever de finale van het mannendubbel gespeeld. Maar al is het ‘maar’ gemengd dubbel, het blijft een grandslamtoernooi.”

De rolstoeltennisser Joachim Gérard, uitgeschakeld in het enkelspel, speelt met de Nederlander Ruben Spaargaren de halve finales van het dubbelspel.

Xu Yifan en Joran Vliegen. — © AFP

Deze partij(en) mag u niet missen

Na vandaag weten we wie de finale van Wimbledon bij de dames mag spelen. Tennismama Elina Svitolina (WTA 76) klopte bij haar comeback al vier gewezen grandslamwinnaressen op Wimbledon en speelt nu haar halve finale tegen Marketa Vondrousova (WTA 42), een gravelspecialiste die nu ook op gras excelleert. Ons Jabeur (WTA 6) neemt het op tegen de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 2).

Nog iets wat u moet weten

De organisatoren zijn niet geneigd om in te gaan op de vraag van Novak Djokovic om de wedstrijden op het centercourt vroeger te laten beginnen. Djoko moest deze week een wedstrijd in twee dagen afwerken. Er bestaat namelijk een avondklok: om middernacht moeten de wedstrijden stoppen, omdat Wimbledon in een residentiële buurt ligt. Sinds twee jaar beginnen de wedstrijden anderhalf uur later. Maar bij die aangepaste programmering hoort ook een tv-deal met zowel de Engelse BBC als het Amerikaanse ESPN.