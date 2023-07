Inter en trainer Simone Inzaghi blijven zinnen zetten op Romelu Lukaku:“Ik heb zo hard gevochten om hem terug te halen en dat willen we dit jaar opnieuw doen”

Coach Simone Inzaghi sprak woensdag over ‘Big Rom’ op zijn persconferentie. Hij bevestigde de intenties van Inter: “Ik ben het helemaal eens met het bestuur van de club om Lukaku terug te halen. Het is normaal dat het een moeilijke markt is. Lukaku is eigendom van een ander team, maar we weten waar hij voor staat en hebben hem zien groeien in de tweede helft van vorig seizoen. Ik heb zo hard gevochten om hem terug te halen en dat willen we dit jaar opnieuw doen.”

Volgens La Gazzetta dello Sport wordt de kloof tussen wat Chelsea vraagt (40 miljoen euro) en wat Inter wil geven (30 miljoen euro plus bonussen) overigens steeds kleiner. Wordt vervolgd.

LEES OOK. Romelu Lukaku houdt voet bij stuk: onderhandelingen tussen Chelsea en entourage gestart, Inter bereidt verhoogd bod voor