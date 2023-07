Gojko Cimirot (30) zet zijn carrière verder in Saoedi-Arabië. De voormalige middenvelder van Standard tekende een contract voor twee seizoenen bij Al-Fayha FC. De Bosnische international was ook in beeld bij Antwerp en Burnley, maar kiest dus voor de vetpotten van de Saudi Pro League. Cimirot was na 5,5 seizoenen en 201 wedstrijden aan het einde van zijn contract bij Standard.