Wesley Sneijder neemt afscheid van zijn moeder Sylvia (59): “Rust zacht, ik zal altijd van je houden”

“Rest in peace. Love you forever mama”, schrijft Sneijder bij een foto van zijn moeder. In 2022 kwam naar buiten dat Sylvia longkanker had. Eind dat jaar werd zij schoon verklaard, bevestigde Sneijders broer Rodney aan RTL Boulevard.

Rodney plaatst ook een eerbetoon aan zijn moeder op Instagram. “Wat je in je hart hebt raak je nooit meer kwijt. Rust zacht lieve mama en bedankt voor alles”, schrijft hij.

Wesley Sneijders ex-vrouw Yolanthe Cabau staat ook stil bij het overlijden. „Lieve Syllie, wat heb je gestreden en wat ben ik supertrots op jou. Ik hou zielsveel van jou voor altijd. Rust zacht liefste mama Syl”, schrijft ze op Instagram.