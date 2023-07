Op de voorpagina van L’Equipe en een groen dak in Antwerpen: de vier Tourritzeges van Jasper Philipsen gaan niet onopgemerkt voorbij

Groenetruidrager Jasper Philipsen blijft indruk maken in deze Tour de France. Zijn vierde ritzege blijft dan ook over de landsgrenzen niet onopgemerkt. Onze landgenoot sierde donderdag zelfs de voorpagina van de gerenommeerde Franse sportkrant L’Equipe.

“Klavertje vier”, staat er op de voorpagina van L’Equipe onder een grote foto van Jasper Philipsen. “Opnieuw onoverwinnelijk in de sprint. De rapste van het peloton. Een veelvraat. Philipsen, le nouvel ogre des sprints.” Vrij vertaald de nieuwe sprintreus. Onze landgenoot krijgt complimenten van de Franse krant, die een drietal pagina’s aan Philipsen wijdt. L’Equipe had ook aandacht voor het sprookje dat de ploeg van Alpecin-Deceuninck beleeft, van een klein crossploegje in 2009 naar een topploeg in de WorldTour in 2023. “Een waanzinnige droom voor de ploeg”

Ook binnen de landsgrenzen gooit Philipsen grote ogen met zijn vier ritzeges en zijn groene trui. In Antwerpen kleurt intussen zelfs het dak van het supporterscafé van Philipsen helemaal groen. Voor supporterscafé Nieuwendyck in Heist-op-den-Berg zijn het hoogdagen.

Café Nieuwendyck. — © Karel Hemerijckx