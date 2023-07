Slachtoffer (72) van verkeersagressie tijdens fietstochtje na 10 dagen overleden

De 72-jarige fietser uit Zwevezele die tien dagen geleden het slachtoffer werd van verkeersagressie in Veldegem, is woensdag overleden. Bij een discussie met de 48-jarige G.M. uit Ruddervoorde, die een speedpedelec bestuurde, was de man in de gracht terechtgekomen. “Mijn cliënt is zwaar aangeslagen door het overlijden. De vraag blijft wel of er een oorzakelijk verband is met de feiten”, reageert Kris Vincke, de advocaat van G.M.

De feiten dateren van zondag 2 juli om 11.30 uur in de Koningin Astridstraat in Veldegem. De 72-jarige man en zijn vrouw waren thuis in Zwevezele vertrokken voor een fietstocht. Toen ze van Ruddervoorde Veldegem inreden, ging het fout. Ze kruisten de 48-jarige G.M. uit Ruddervoorde op zijn speedpedelec.

Het bejaarde koppel schrok naar eigen zeggen van de snelheid en het manoeuvre van G.M. De 72-jarige man zou G.M. daarop hebben uitgescholden voor ‘zot’, waarna die laatste terugdraaide en de confrontatie opzocht. (lees verder onder de foto)

De politie onderzocht de feiten. — © jhm

Geduwd of gevallen?

Vanaf dan lopen de verklaringen uiteen. Volgens de echtgenote kreeg haar man een forse en bewuste duw van G.M., waardoor hij met een smak in de gracht terechtkwam. Daarop vluchtte G.M. weg. De opgeroepen ambulanciers en mug-arts moesten G.M. uit de gracht halen en ter plaatse verzorgen. Zijn toestand bleek kritiek.

Aan de hand van een flard van zijn SP-nummerplaat kon de politie nog diezelfde dag G.M. oppakken. Na een nachtje in de cel werd hij door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. G.M. zelf verklaarde dat de 72-jarige man hem als eerste bij het T-shirt had vastgegrepen, waarna wederzijds duw- en trekwerk ontstond en beiden in de gracht eindigden. Daarbij zou de 72-jarige man slecht zijn neergekomen, waarna G.M. in paniek vluchtte. (lees verder onder de foto)

De hulpdiensten waren snel ter plaatse. — © jhm

Slagen en verwondingen met dood tot gevolg

Tien dagen lang vocht de Zwevezelenaar voor zijn leven in het ziekenhuis. Woensdag bezweek hij aan zijn verwondingen. De oorspronkelijke kwalificatie van ‘slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid’ wordt daardoor omgezet naar ‘opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg’.

“Mijn cliënt werd niet op de hoogte gebracht door de politie, maar vernam het overlijden van die man woensdagmiddag”, zegt Kris Vincke, advocaat van G.M. “Uiteraard is hij hierdoor zwaar aangeslagen. Hij had altijd gehoopt dat het slachtoffer erdoor zou komen.”

“We moeten nog afwachten of de nieuwe kwalificatie veel verschil zal uitmaken. Eerst moet het parket nog beslissen of hij hiervoor wordt vervolgd. Het is nog maar de vraag of de dood van die man oorzakelijk verband houdt met het feit dat beiden in de gracht zijn geëindigd. In ieder geval had mijn cliënt nooit het oogmerk die man te verwonden, laat staan te doden.”