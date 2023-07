Goud voor Hélène Hesters, zilver voor Nolan Huysmans op EK baanwielrennen junioren en beloften

Op de kilometer greep junior Nolan Huysmans maar net naast het goud. In 1:02.449 was hij een duizendste van een seconde trager dan de Italiaan Davide Stella (1:02.448). De Duitser Jakob Vogt (1:02.461) maakte het podium compleet. Nicolas Aernouts werd zesde.

De Belgische delegatie zit nu aan zeven medailles. Dinsdag was er bij de beloften goud voor Noah Vandenbranden (achtervolging) en zilver voor Gianluca Pollefliet (afvalling) en Katrijn De Clercq (afvalling) en bij de junioren brons voor Nicolas Aernouts, Tjorven Mertens en Yeno Vingerhoets (teamsprint) en Laerke Expeels (scratch).

De meisjes beloften Julie Nicolaes, Kjelle Poets en Marith Vanhove slaagden erin de teamsprint niet in de Belgische medailleoogst te verrijken. In de wedstrijd om het brons was Polen hen te snel af. Katrijn De Clercq werd zevende in de 10 kilometer scratch, Jasper Bertels vijftiende in de 15 kilometer scratch.

Bij de junioren werden Tom Crabbe, Stan Dens, Nolan Huysmans en Milan van den Haute zesde in de ploegenachtervolging en Louis Weyts achtste in de afvalling.