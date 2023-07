Nafi Thiam presteert in Luik met tweede plaats in het verspringen degelijk: “Het doet altijd deugd om voor eigen publiek te springen”

De winst moest Thiam woensdag aan de Burundese Marthe Koala laten, die 6m58 sprong. “Er waren goede en minder goede elementen aan mijn prestatie”, zei de tweevoudige olympische kampioene op de zevenkamp. “Mijn aanloop was goed, maar in de lucht liet ik het wat afweten. Daar was ik teveel aan het nadenken. Ik wilde het iets te graag goed doen, waardoor ik wat verkrampte in plaats van te ontspannen. Daardoor benutte ik niet mijn volle lengte, terwijl dat mijn wapen is. Het goede nieuws is dat ik niets aan mijn achillespezen heb gevoeld, terwijl ik daar de voorbije weken wel wat last van gehad heb.”

In eigen Luik werd Thiam vooruit geschreeuwd. Het stadion zat bomvol en scandeerde haar naam. “Het doet altijd deugd om voor eigen publiek te springen.” Volgende week doet Thiam vrijdag het hoogspringen in Monaco en zondag het verspringen in Londen. “Ik hoop om in Londen een stuk verder te gaan. Ik mis niet veel om ver te springen, als een paar details beter zijn, komt het goed. Hopelijk is het daar ook wat warmer, want hier vond ik het frisjes. En waarschijnlijk ben ik daar ook al iets beter uitgerust. Vorige week hebben we nog hard getraind, want op vijf weken van het WK was het nog te vroeg om de trainingen al af te bouwen.”