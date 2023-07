Waarom het volgens een expert “verontrustend” is dat zelfs bloedhonden geen spoor van verdwenen Émile (2,5) vinden

De zoektocht naar de verdwenen peuter Émile (2,5) staat nog altijd geen stap verder. De kleine jongen werd zaterdagavond voor het laatste gezien in de tuin van zijn grootouders in het Zuid-Franse dorpje Le Haut Vernet, maar sindsdien is hij spoorloos. Letterlijk. Er is geen enkel spoor of bruikbare tip binnengekomen.

Zelfs niet van de speciale bloedhonden die tijdens de zoekactie zijn ingezet. Stéphane Renaud, een hondentrainer en expert, noemt het “verontrustend” dat de honden geen enkel spoor van de kleine Émile konden terugvinden “in zo’n klein gebied”. Het dorpje telt amper dertig gebouwen.

“We hebben het over sint-hubertushonden met doorgewinterde mensen. Getrainde honden, vooraf geselecteerd, niet zomaar een sint-hubertus die bij de gendarmerie binnenwandelde. Ze zijn klaar om uit te rukken en iemand te vinden in het veld, en het is geen groot gebied”, benadrukt hij bij de Franse nieuwszender BFMTV. Zelfs al was Émile in een gat gevallen, dan “was de hond tot aan de rand van het gat gekomen”. Of de jongen nu nog in leven is of niet.

Een ontvoering zou het verhaal wel bemoeilijken voor de honden, zegt de expert. “Wat de dingen ingewikkeld kan maken, is als hij verplaatst is met een mobiel middel: een quad, een auto, een motor. Er zou dan een brug in het spoor zijn en dan is het moeilijk terug in te haken.” Moeilijk, maar niet onmogelijk. “Als we ergens anders het begin van een spoor hebben, kunnen we een hond naar een andere plek brengen en een nieuw beginpunt maken”, verzekert de trainer.

Woensdagavond leek er even een sprankeltje hoop te zijn toen een bloedspoor was aangetroffen op een auto in de buurt. Maar niet veel later bleek dat het om dierlijk bloed ging. Op een andere auto werd een verfvlek dan weer verward met een bloedvlek.

Omdat er geen nieuwe elementen aan het licht zijn gebracht tijdens de grootschalige zoekacties heeft de politie nu beslist om het over een andere boeg te gooien. Ze zullen van veldwerk overschakelen op speurwerk. Een meer wetenschappelijke aanpak, met onder meer de analyse van telefoniegegevens. Maar na vier dagen zoeken zijn de kansen op een goede afloop voor het kind erg klein.

