Mark Cavendish met succes geopereerd: “Ik ben overdonderd door jullie liefde en steun”

Mark Cavendish heeft op Instagram een video gepost vanuit het ziekenhuis waar hij werd geopereerd aan zijn sleutelbeen. De Britse sprinter kwam ten val in de 8ste Tourrit naar Limoges en moest zo een kruis maken over zijn jacht naar een 35ste Tourritzege waarmee hij alleen recordhouder zou worden voor Eddy Merckx. Over zijn toekomst geef Cavendish iets prijs.

Zijn team Astana liet een ballonnetje bij monde van ploegbaas Alexandre Vinokourov, die zei dat hij graag met Cavendish zou terugkeren naar de Tour, hoewel de 36-jarige sprinter in de Giro aankondigde dat hij er op het einde van het seizoen mee ophoudt. Daar ging Cavendish niet op in, in de video.

Wel reageerde hij op de storm van positieve berichten en commentaren van de afgelopen dagen, die Cavendish eerden als een groot kampioen.

“Ik ben net geopereerd aan mijn rechtersleutelbeen. Het herstel zal iets langer duren dan normaal omdat er al schroeven inzaten door een eerdere val. Maar het gaat gelukkig over een aantal weken.”

“Ik ben absoluut overdonderd door de liefde en steun van iedereen: fans, collega’s, familie en vrienden. Allemaal heel erg bedankt”, aldus een emotionele Cav. “Het was natuurlijk niet de ideale manier om De Tour te beëindigen, maar dat is een deel van de schoonheid en wreedheid van het wielrennen. Ik mis de Astana-familie en zal ze tot in Parijs blijven aanmoedigen. Tijd voor revalidatie. Aan de slag!”