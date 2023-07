Warre Vangheluwe (21) mikt op nieuw exploot in Kemmel Koerse: “Ik hoop op een WK-ticket”

Kan laatstejaarsbelofte Warre Vangheluwe zondag zichzelf opvolgen in Kemmel Koerse? “Ik heb mijn hoogtekamp in elk geval goed verteerd. Bij mijn wederoptreden in de Omloop der Zevenheuvelen in Nederland had ik het goede gevoel te pakken”, zegt de allrounder van Soudal – Quick-Step Devo Team.

“Gedurende twee weken trainde ik in de Sierra Nevada. Aansluitend sliep ik nog een week in een hoogtetent. Het was afwachten hoe mijn lichaam zou reageren op mijn eerste competitiemoment. Normaal gezien heb ik wat tijdig nodig na een hoogtestage, maar met mijn tweede plaats in de pittige manche van de U23 Road Series in het Nederlandse Berg en Dal (na Jasper Dejaegher, red.) presteerde ik beter dan verwacht. Ik zou de komende weken nog meer rendement moeten kunnen halen uit mijn uitgekiende voorbereiding.”

“Ik hoop op een WK-selectie. Dat zou de kers op de taart zijn. Kort na de regenboogstrijd (in Glasgow op zaterdag 12 augustus) staat ook het Belgisch kampioenschap in Putte (op zondag 20 augustus, red.) geprogrammeerd. Ik probeer nog het maximale uit mijn intussen mooie seizoen (met zeges in de Youngster Coast Challenge in Koksijde en Gullegem Koerse, red.) te halen. Zekerheid over een profcontract heb ik nog altijd niet, maar het ziet er al iets concreter uit dan een jaar geleden. Blijven presteren is de boodschap”, aldus Vangheluwe.

Bingo voor organisator Joseph?

Thomas Joseph (26) organiseert samen met zijn broers Stijn en Pieter en enkele medewerkers Kemmel Koerse. “Het is mijn ultieme droom om mijn eigen wedstrijd te winnen, maar gemakkelijk wordt dat niet. Er zal opnieuw een peloton van ruim 120 renners opdagen. Gewezen Belgisch kampioen Dries De Bondt, Xandro Meurisse en Jordi Warlop toppen de affiche van onze vierde editie.”

Kemmel Koerse pakt uit met de slogan ‘Het mooiste parcours onder de kermiskoersen’. “Er zijn tien ronden van net geen 16 kilometer, met telkens de Lettenberg, de Scherpenberg (vanuit Loker, red.) en de lastige strook De Klijte-Kemmel. Het peloton moet 1.500 hoogtemeters overwinnen. Alex Colman won in 2020 de openingseditie. Jarne Van de Paar en Warre Vangheluwe vervolledigen de erelijst.