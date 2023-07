PODCAST CAFÉ KOERS. “Wout van Aert als lead-out voor Philipsen op het WK? Dat zou gewoon logisch zijn”

Jasper Philipsen heeft zijn klavertje vier rond en is de beste sprinter van de Tour en de wereld. Zijn verbale uitschuiver van maandag over het nakende WK werd hem vergeven, maar bondscoach Sven Vanthourenhout zal toch goed met zijn kopmannen moeten spreken. “Want eigenlijk is het niet meer dan logisch dat Van Aert in Glasgow de sprint aantrekt voor Philipsen”, zegt Nieuwsblad-wielerverslaggever Jan-Pieter De Vlieger.