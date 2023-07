Uit het oog, maar niet uit het hart: Noa Lang komt Club Brugge al opnieuw bezoeken in Nederland

Uit het oog, maar niet uit het hart. Nog geen week na zijn vertrek naar PSV is Noa Lang (24) zijn ex-ploegmaats van Club Brugge al opnieuw gaan bezoeken.

Blauw-zwart is dezer dagen op stage in het Nederlandse Sint-Michielsgestel, op amper twintig minuten rijden van Eindhoven. Lang kon er uiteindelijk niet bij zijn tijdens de verloren oefenwedstrijd tegen Feyenoord (2-0), maar nam wel even de tijd om zijn ex-ploegmaats te komen groeten. De knuffels met Mats Rits en Andreas Skov Olsen waren hartelijk.

Lang deed de fans van PSV meteen schrikken door bij zijn eerste training al snel hinkend naar de kant te gaan met een knieblessure. Uiteindelijk kon de Nederlander na wat verzorging wel verder individueel trainen en bleek de kwetsuur mee te vallen.