Proloog van Baloise Ladies Tour beslist met duizendsten van een seconde: Charlotte Kool viert nabij haar vakantiehuisje

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Baloise Ladies Tour begon met een proloog van amper 2,6 kilometer in Vlissingen. Charlotte Kool zette met 3’06” de beste tijd neer en Lucinda Brand, voormalig wereldkampioene veldrijden, kwam slechts enkele duizendsten van een seconde te kort.

Meer dan de helft van het peloton moest nog aan de bak na Kool, maar iedereen beet de tanden stuk op de tijd van de explosieve Nederlandse.

“Ik ken dit parcours heel goed omdat ons vakantiehuis hier vlakbij ligt. Met het team hebben we een aantal cruciale beslissingen genomen over de windomstandigheden die een groot verschil maakten, dus dat heeft me ook echt geholpen”, zei Kool.

De eerste rit in lijn in de Baloise Ladies Tour is een etappe op maat van de sprinters in een lus van Zwevegem naar Zwevegem.