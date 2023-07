KRC Genk weet nu ook in deze voorbereiding wat verliezen is. Na oefenzeges tegen KVK Tienen en OH Leuven ging de vicekampioen woensdag in het Nederlands-Limburgse Swolgen met 3-2 onderuit tegen het Griekse PAOK Saloniki. “Je merkte dat de spelers vermoeid waren na enkele zware trainingsdagen.”