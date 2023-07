Hannah (38) zit als enige op vlucht na vakantie: “Ik kreeg vipbehandeling van de stewardessen en reistips van de piloten”

Hannah Maden-Adams (38) was begin juli naar Ibiza gevlogen om haar verjaardag te vieren met haar vriendinnen. Toen ze de terugvlucht wilde nemen, viel het haar op dat er heel weinig mensen aan de gate stonden te wachten. De stewardess vertelde haar de reden: ze was de enige passagier op het vliegtuig naar Jersey.

“Het was erg surreëel”, zegt Hannah. “Maar ook erg leuk. Want hoe vaak maak je zoiets mee?” De inwoonster van de Britse eilandengroep Jersey werd niet alleen opgepikt door ‘haar’ privéchauffeur om naar het toestel gebracht worden, ze mocht ook kiezen waar ze plaatsnam. “Normaal zitten zulke vluchten altijd stampvol met gezinnen, gillende kinderen en groepjes schreeuwende feestvierders. Maar nu kon ik gewoon mijn bagage zetten waar ik wilde en mijn eigen plekje kiezen.”

Hannah koos voor een zetel bij het raam, helemaal voorin het toestel. “De crew vertelde me dat het ook voor hen de eerste keer was dat ze slechts één passagier aan boord hadden. De stewardessen behandelden me als een vip, en ik vond het leuk om met hen te kunnen babbelen en hen beter te leren kennen.” Ze ontmoette ook de piloten, die haar enkele reistips gaven en haar de cockpit lieten zien. “Maar iedereen bleef erg professioneel. Ik kreeg zelfs de gebruikelijke veiligheidsinstructies en alles werd netjes afgekondigd zoals op een normale vlucht.”

(pjv)