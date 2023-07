Amerikaanse ministeries getroffen door Chinese hackersgroep

Een Chinese hackersgroep is erin geslaagd om toegang te krijgen tot de e-mails van 25 organisaties, waaronder verschillende ministeries van de Amerikaanse overheid. Dat heeft Microsoft, dat de aanval opmerkte, bekendgemaakt in een blogpost. Het technologiebedrijf zegt niet om welke ministeries het gaat.

Volgens Microsoft gaat het om een spionagegroep die via e-mails toegang probeert te krijgen tot gevoelige informatie. Het bedrijf, dat de groep ‘Storm-0558’ noemt, meldt dat de hackers ook al West-Europese overheden hebben aangevallen.

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat er “afwijkende activiteit” is ontdekt, maar dat er “onmiddellijke stappen zijn ondernomen om de systemen te beveiligen”. Volgens de krant The Washington Post ging het niet om geclassificeerde informatie en zijn de accounts van het Pentagon, de inlichtingendiensten en het leger niet getroffen.

De timing van de hack is opvallend. Volgens Microsoft vond die plaats in de weken voor het bezoek van minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken aan Peking dat als doel had de gespannen relatie tussen de VS en China te verbeteren.

Microsoft zegt het in de blog belangrijk te vinden om melding te maken van dit soort incidenten, vanwege de transparantie en ook omdat “geavanceerde cyberaanvallen” exponentieel toenemen.