Club Brugge-aanwinst Michal Skoras stelt zichzelf voor: “Ik kijk op naar Cristiano Ronaldo, Mbappé en Coman”

“Mijn voetbalheld is Cristiano Ronaldo. Ik volgde hem van heel nabij toen hij bij Manchester United speelde. En als ik naar de Champions League kijk, volg ik Mbappé en Coman. Het is logisch dat je naar spelers op je eigen positie kijkt”, aldus Skoras op het YouTube-kanaal van Club.

Skoraś brak vorig seizoen door bij de Poolse topclub Lech Poznan. In 32 competitiewedstrijden was Michał goed voor negen doelpunten en vier assists. Ook Europees liet hij zich opmerken met vijf goals en drie assists in twaalf wedstrijden.

Skoraś doorliep de jeugdreeksen van Lech Poznan en heeft een Poolse titel op zijn palmares. Hij werd ook international.

Voor Lech Poznan wisselde hij vorig seizoen de linker- met de rechterflank af. “Ik kan op beide flanken spelen, maar mijn linkervoet moet ik nog meer trainen, dat is zeer belangrijk als winger. Als je tweevoetig bent, weet de verdediger niet naar welke kant je zal gaan. Verder ben ik een snelle speler met een goed afstandsschot en een goede voorzet. Ik kan ook soms als wingback spelen omdat ik een half jaar op die positie heb gespeeld bij Rakow Czestochowa in Polen. Het is goed dat ik ook kan verdedigen, want sommige wingers doen dat niet.”

Skoras startte in de oefenmatch tegen Feyenoord, maar kijkt er vooral naar uit om op een vol Jan Breydel te spelen. “Ik woonde de wedstrijd bij waar we Antwerp klopten met 2-0 en het viel me op dat de fans ons enorm steunden. Ik kijk ernaar uit om hen live te horen als ik op het veld sta. Als speler stijg je daardoor boven jezelf uit en geeft het je zelfvertrouwen. Ik was ook onder de indruk van het oefencomplex, al heeft Lech Poznan ook een nieuw trainingscentrum. Maar toen ik de fitness, de kleedkamers en de velden van Club Brugge zag, werd ik enthousiast over mijn transfer. Ik voel me goed na de eerste week hier. Iedereen helpt met en ik voel me heel comfortabel. Het voelt alsof ik hier al een jaar ben.”