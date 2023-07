WHO bezorgd om toename aantal gevallen van vogelgriep bij zoogdieren

De Wereldgezondheidsorganisatie is bezorgd over de toename van het aantal gevallen van vogelgriep bij zoogdieren. Dat zou er toe kunnen leiden dat het virus zich in de toekomst makkelijker onder de mensen verspreidt.

China meldde in april een eerste overlijden van een mens door een stam van vogelgriep, die wijdverspreid is bij dieren, maar zelden overgaat op mensen. Een 56-jarige vrouw met verscheidene gezondheidsproblemen bezweek volgens de WHO op 16 maart aan de H3N8-stam van het vogelgriepvirus, nadat ze eerder die maand met een longontsteking in het ziekenhuis was opgenomen. Een eerste onderzoek gaf aan dat ze besmet was geraakt op een markt voor levend pluimvee, waar naderhand vogelgriep werd vastgesteld.

Het vogelgriepvirus verspreidt zich normaal onder vogels, maar de WHO stelt een toenemend aantal gevallen van het gevreesde H5N1-virus, dat de jongste jaren pluimvee en wilde vogels heeft gedecimeerd, onder zoogdieren vast en dat maakt de WHO bezorgd. “Zoogdieren staan biologisch gezien dichter bij de mens dan vogels en dat geeft aanleiding tot bezorgdheid dat het virus zich mogelijk makkelijk aanpast om mensen te infecteren”, aldus de WHO.

De organisatie roept alle landen op om meer samen te werken “om zo veel mogelijk dieren te redden en de populaties te beschermen”.