Dag vijf van het oefenkamp in Horst stond voor de Kanaries in het teken van recuperatie. Na de oefenwedstrijd van dinsdag tegen Top Oss stond in de voormiddag een rustige duurloop op het programma. Na de middag kregen de spelers die tegen Oss niet of minder aan bod kwamen een individuele training voorgeschoteld. Ook aanwinst Rihito Yamamoto trainde voor het eerst mee.