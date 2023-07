België mag zelf beslissen hoe het rijvaardigheid 70-plussers test, verduidelijkt EU Commissie

Vicepremier en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) trok vorige donderdag fel van leer tegen de geldigheidsbeperking van het rijbewijs van 70-plussers, zoals die zou zijn voorgesteld door de Europese Commissie. Ook ouderenvereniging OKRA stond op de barricades en sprak van “je reinste leeftijdsdiscriminatie”. Omdat er nogal wat onduidelijkheid bleef bestaan over het voorstel, komt de Commissie nu met een verduidelijking.

Op dit ogenblik hebben alle EU-landen al de mogelijkheid om de geldigheidsduur van rijbewijzen van iedereen ouder dan 50 te beperken, om zo vaker een medische controle te kunnen doen van die chauffeurs of hen bijvoorbeeld een opfrissingscursus te laten volgen. “Veel lidstaten maken daar gebruik van, maar België is daar niet bij”, zegt Commissiewoordvoerder Adalbert Jahnz.

In het nieuwe voorstel wordt die leeftijdsgrens opgetrokken tot 70 jaar, maar het is wel degelijk de bedoeling dat de geldigheid van de rijbewijzen van die leeftijdsgroep door de individuele lidstaten verplicht beperkt wordt, luidt het. “De leeftijdsgrens zou worden opgetrokken omdat leeftijd alleen geen goede indicator is van iemands geschiktheid om te rijden. Het zou efficiënter zijn een verplichte controle te hebben van die geschiktheid wanneer een rijbewijs uitgegeven of vernieuwd wordt”, luidt het. Enkel wie een rijbewijs aanvraagt of wil vernieuwen en met medische problemen kampt, zou een medisch onderzoek móéten ondergaan.

Rijbewijs niet ontnemen

Dat er vanaf 70 jaar toch een beperking van de geldigheidsduur van het rijbewijs zou komen, heeft te maken met het feit dat de rijvaardigheid op latere leeftijd afneemt en met het steeds groter wordende aandeel 65-plussers bij de dodelijke verkeersslachtoffers bij autochauffeurs en -passagiers, zo legt de Commissie uit. “Echter, welke concrete maatregel elke lidstaat hen dan oplegt - zoals een vragenlijst voor zelfbeoordeling of een verplichte medische controle - zou een nationale keuze zijn.”

Nog volgens de Commissie is het niet de bedoeling ouderen hun rijbewijs te ontnemen, “maar ervoor te zorgen dat lidstaten over de mogelijkheden beschikken om erachter te komen welke chauffeurs fysiek en mentaal niet langer in staat zijn een voertuig te besturen”, zegt Jahnz.

Het voorstel wordt momenteel bediscussieerd door de Raad (de lidstaten) en het Europees Parlement. De Commissie geeft toe dat het onderwerp tot heel wat discussie leidt en dat het niet uitgesloten is dat deze specifieke maatregel nog aangepast wordt.