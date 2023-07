Jasper Philipsen pakte zijn zesde zege, maar welke Belgen hebben nóg meer overwinningen in de Tour?

Met zijn zesde ritzege komt Jasper Philipsen de top twintig binnen van Belgen met de meeste overwinningen in de Tour. Hij komt in het rijtje te staan naast andere grote namen zoals Tom Boonen. Eddy Merckx voert natuurlijk nog altijd deze lijst aan, maar welke namen zien we nog terug in het lijstje van Belgen met de meeste ritoverwinningen in de Tour?

Dat Eddy Merckx 34 ritoverwinningen heeft in de Tour de France, is geen geheim meer door de aanval van Mark Cavendish op zijn record. Merckx is daarmee ook met voorsprong de beste Belg in het klassement van ritoverwinningen in de Tour. Maar naast de Kannibaal zijn er ook nog heel wat andere landgenoten die meer dan vijf ritzeges wisten te bemachtigen. De sprinter Freddy Maertens heeft bijvoorbeeld 15 overwinningen in de Tour de France, daarnaast won hij maar liefst drie keer de groene trui. Of ken je Jean Aerts nog, de Belgische renner uit het interbellum die 12 zeges pakte? Momenteel zijn er van dit indrukwekkende lijstje nog maar twee renners actief in het Tourpeloton: Wout Van Aert en nieuwste aanwinst Jasper Philipsen.

34 overwinningen

Eddy Merckx

15 overwinningen

Freddy Maertens

13 overwinningen

Philippe Thys

12 overwinningen

Jean Aerts

10 overwinningen

Walter Godefroot

9 overwinningen

Sylvère Maes

Eloi Meulenberg

Wout Van Aert

Tom Steels

Lucien Van Impe

8 overwinningen

Louis Mottiat

7 overwinningen

Ward Sels

Rik Van Looy

6 overwinningen

Tom Boonen

Marcel Buysse

Fred De Bruyne

Marcel Kint

Firmin Lambot

Jasper Philipsen

Guido Reybrouck

Patrick Sercu

Martin Vangeneugden

Félicien Vervaecke

5 overwinningen

Lucien Buysse

Maurice De Waele

Frank Hoste

Eric Leman

Jean Rossius

Willy Teirlinck