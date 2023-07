Jasper Philipsen wint, zijn collega’s zijn stilaan de wanhoop nabij: “Hier ben ik goed ziek van”

Jasper Philipsen laat alleen de kruimels over voor zijn collega-spurters. De groene trui won nu vier van de vijf spurts, enkel Mads Pedersen wist hem in deze Tour te kloppen en zelfs toen was Philipsen degene die het dichtst in de buurt kwam. Dat betekent dat alle andere topsprinters in deze Tour nu al vijf ritten in het zand bijten. De frustraties stapelen zich stilaan op in de kampen van de andere sprinters en de kansen slinken alleen maar.