Echtgenote maakt naam van beschuldigde BBC-presentator bekend nadat politie meldt dat hij geen strafbare feiten pleegde

De Britse tabloid The Sun publiceerde eerdere deze week een verhaal over vermoed seksueel wangedrag waarin een presentator van de BBC centraal stond. De moeder van een 20-jarige zei tegen de krant dat het vermoede misbruik begon in 2020. Haar kind was toen 17 en zou van de presentator 35.000 pond (41.000 euro) gekregen hebben voor expliciete beelden. De jongen zou het geld van de beelden hebben gebruikt om drugs mee te kopen. De betalingen zouden jarenlang zijn doorgegaan. The Sun schreef niet om welke mediapersoonlijkheid het ging, alleen dat het iemand is die “bekend is bij een miljoenenpubliek”.

Dagenlang was het verhaal over de presentator groot nieuws in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten. De Britse regering eiste zondag al opheldering over de kwestie en de premier Rishi Sunak zei dat hij een “snel en grondig” onderzoek naar de beschuldigingen wil.

Woensdagavond raakte dan uiteindelijk toch bekend om wie het gaat. Vicky Flind, de vrouw van nieuwsanker Huw Edwards, maakte in een statement bekend dat de beschuldigingen over haar echtgenoot gaan. Volgens de vrouw leed haar echtgenoot “aan ernstige geestelijke gezondheidsproblemen”.

“De gebeurtenissen van de afgelopen dagen hebben de situatie aanzienlijk verslechterd. Hij heeft weer een ernstige aanval gehad en wordt nu opgenomen in het ziekenhuis waar hij de komende tijd zal blijven. Hij is van plan te reageren op de verhalen die zijn gepubliceerd, zodra hij in staat is dit te doen”, schrijft ze in het statement dat ze in zijn naam publiceerde.

Huw Edwards is een bekende nieuwsanker bij BBC. — © PA

Voordat Flind het statement de wereld instuurde, maakte de Britse politie al bekend dat ze hun onderzoek naar de presentator afgerond hadden. De politie sprak met de tv-persoonlijkheid, de tiener, de familie van de tiener en de BBC en heeft aan de omroep laten weten dat er geen verdere actie zal volgen. Zij concludeerden dat er geen strafbare feiten gepleegd zijn. Daarom kan de BBC doorgaan met haar intern onderzoek naar de beschuldigingen.

(sgg)