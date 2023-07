Bulgaars duo laat groene cannabisvingers kriebelen in Jeuk: tot 3 jaar cel gevraagd

De cannabisplantage werd in dit huis gevonden. — © Jozef Croughs

Het openbaar ministerie heeft woensdag in Hasselt twee en drie jaar cel gevraagd voor twee Bulgaren die een cannabisplantage opgezet hebben. In hun woning in de Albert Moyaertsstraat in Jeuk (Gingelom) trof de politie 297 wietplanten aan.

De plantage kwam op 19 maart dit jaar eerder toevallig aan het licht. Nog maar net waren de bewoners naar de woning verhuisd en ingeschreven bij de gemeente. Ze kregen de wijkagent op bezoek voor een domiciliecontrole. Ondanks brandend licht in de woning en een auto op de oprit deed er niemand open.

Wel aanwezig was een zoomend geluid en een cannabisgeur. Een huiszoeking leverde twee kweekruimtes met verluchting op. In een anonieme wagen hielden de speurders de woning in de gaten. ’s Avonds merkten ze tot twee keer een Volkswagen met enkele mannen op. Na een achtervolging wisten de speurders de drie inzittenden te klissen. Ze poogden zich er nog uit te praten door te stellen op weg naar prostituees te zijn.

Chauffeur

Vandaag verblijft enkel een 47-jarige verdachte nog in de cel. Hij zei een schuldenberg van 22.000 euro te hebben. De man claimde nu voor zijn gezin te kiezen en beloofde om geen misstap meer te begaan. De procureur vorderde drie jaar cel en 16.000 euro boete voor hem. Dat de veertiger in het buitenland al meerdere veroordelingen voor gelijkaardige feiten opliep, speelde in zijn nadeel. Een 34-jarige verdachte minimaliseerde zijn aandeel. Zijn advocaat vroeg om een straf met uitstel op te leggen en betwistte dat zijn cliënt de cannabis wou verkopen.

De 34-jarige medeverdachte met een blanco strafblad minimaliseerde zijn aandeel. “Ik heb twee keer voor chauffeur gespeeld omdat ik als enige van ons twee een rijbewijs heb.” Hem hangt twee jaar cel boven het hoofd. Zijn advocaat Pieter Filipowicz vroeg de vrijspraak omdat de dertiger niets van de wiet afwist. Vonnis op 16 augustus.