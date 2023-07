De Croo op NAVO-top: “België is heel duidelijk over engagement om 2 procent defensie-uitgaven te halen in 2035”

Op de top van de NAVO in Vilnius hebben de bondgenoten beslist om jaarlijks minstens 2 procent van hun bbp aan defensie uit te geven. Volgens de huidige regeringsplannen haalt België dat pas tegen 2035. Tijdens de top heeft België zich daar naar verluidt niet voor moeten verdedigen. “Om heel eerlijk te zijn, heb ik de indruk dat het meer leeft bij jullie dan bij de partners rond de tafel”, zei premier Alexander De Croo aan de Belgische pers in Vilnius.

“Niemand heeft daarover gesproken, want we zijn heel duidelijk in ons engagement. Dat engagement ligt 100 procent in lijn met de conclusies hier”, aldus De Croo. “België is heel duidelijk, we zullen de 2 procent halen en blijven halen vanaf 2035.”

De premier benadrukte dat het normaal is dat ons land tijd nodig heeft om de defensie-uitgaven op te schroeven tot 2 procent van het bbp. “We komen uit een periode van vijftien jaar waarin er enkel besparingen op defensie waren”, aldus De Croo.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder trad hem daarin bij. “Iedereen is zich bewust van de inspanningen die België levert sinds het begin van deze legislatuur, zowel op het vlak van investeringen in capaciteiten als in personeel. Dat hebben verschillende landen gezegd.”

Dedonder benadrukte dat het ook belangrijk is om meer te rekruteren. “En dat doen we”, zei ze.